Charles Fernández revela cuál fue la clave para ganar el oro panamericano

El pentatleta moderno guatemalteco, Charles Fernández, le dio este domingo la primera medalla de oro a nuestro país en la edición 18 de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Fernández venció al chileno Esteban Bustos, con quien tuvo una cerrada y muy fuerte lucha por el metal dorado.

Prueba combinada definió el oro panamericano

Según las declaraciones de Charles, la medalla de oro se definió en una recta de 400 metros en la modalidad de láser-run (combinación de tiro con pistola láser y carrera a campo a través).

Fernández reconoció que Bustos es mejor que él. “Así es como lo ví”, aseguró el hoy bicampeón panamericano.

“Es un atleta al cual admiro”, añadió el guatemalteco.

#RetoLima🇬🇹 Momento en que Charles Fernández logró el oro panamericano y su bicampeonato en el pentatlón moderno. @Lima2019Juegos 👉 https://t.co/OOROuieJbB pic.twitter.com/GJuxV81IVC — Deportes Publinews (@Deportes_PN) July 28, 2019

En la prueba combinada, nuestro pentatleta era segundo lugar, y según dijo: “Ni quería ver quiénes venían detrás de mí”.

“Si hago mi trabajo bien, y todo lo que hemos practicado en los últimos meses de manera muy estricta, se puede lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos 2020”, comentó.

Durante la ronda de láser-run, Charles Fernández recordó que mantuvo una fuerte pelea con el chileno Bustos, y que en una recta de 400 metros “siempre me pasaba, excepto en la tercera”.

Durante la competencia, Charles se dijo a él: “Hay que tranquilizarse. Estoy perdiendo concentración en lo que yo tengo que hacer. Me estoy metiendo en el trabajo de él y no en el mío”.

Dicho pensamiento pasó por su mente en la segunda ronda de tiro de la prueba combinada.

#RetoLima🇬🇹 | Charles Fernández y su alegría al momento de la premiación con el oro panamericano. Es el primer metal dorado para Guatemala. 📸 @COGuatemalteco 👉 https://t.co/OOROuieJbB pic.twitter.com/ljNYpdycEY — Deportes Publinews (@Deportes_PN) July 28, 2019

La recta de oro

En el último tramo de la competencia de tiro láser y campo a través, Charles y Bustos llegaron empatados. Posteriormente tomó ventaja y encabezó la competencia.

De esa forma, Charles Fernández, el sexto atleta en clasificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo que en el último tramo de la exigente carrera pensó que “Esteban Bustos corre muy rápido. Yo sé que tiene la capacidad de aguantar”.

Siguió describiendo, en los últimos 400 metros de carrera, había una subida de 250 metros, y Bustos era primero que Charles. “Utilicé la fuerza y lo pasé, y me mantuve al frente”, dijo un emocionado Fernández.

Luego, “en la recta de los 400 metros donde él (Bustos) me pasaba, dije: aquí es todo o nada. Hay que levantar el cuerpo, los brazos y las piernas. Seguir adelante y empujar, porque yo sé que tengo la fuerza para hacerlo”.



Publicidad



Charles Fernández: "Una fuerza que vino de Dios"

Charles Fernández: “Pensando en esta estrategia, en los últimos 200 o 300 metros yo solo me sentía con una fuerza que vino de Dios. Algo que me impulsó hacia adelante y no me cansaba. Podía correr y correr y no me cansaba. Ahí supe que se iba a lograr la medalla de oro para Guatemala”.

Y así fue, Charles culminó en primer lugar del pentatlón moderno para agenciarse del primer oro para Guatemala.

Esteban Bustos fue segundo para la plata, y el argentino fue bronce.