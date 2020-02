VIDEO. Ryan Babel protagonizó la peor burla de la jornada ante el Getafe

El jugador del Ajax, Ryan Babel, puso a reír a todos en el partido ante el Getafe, por los dieciseisavos de final de la Europa League.

El Getafe, el Arsenal y el Inter de Milán, con sus victorias este jueves en la ida de dieciseisavos de final de la Europa League, dejaron encarriladas sus eliminatorias, antes de la vuelta de la próxima semana.

Los del Getafe ganaron de local 2-0 al Ajax, mientras que Arsenal e Inter se impusieron como visitantes al Olympiakos (1-0) y al Ludogorets (2-0), respectivamente.

La temporada sigue siendo inolvidable para el Getafe, revelación de la Liga española, donde ocupa el tercer puesto.

Su victoria llegó con goles de Deyverson (37) y Kenedy (90+3), para conseguir un buen resultado antes del partido de vuelta.

Sin embargo, este juego estuvo marcado por un episodio interesante, cuando Ryan Babel, del Ajax imitó a uno de sus rivales.

Babel cometió una falta sobre Nyom, del Getafe, y cuando éste cayó a la gramilla, Babel se rodó, imitándolo.

Otros dos de los favoritos, Sevilla y Manchester United, empezaron por detrás en el marcador pero pudieron salvar sendos empates 1-1 como visitantes, en Cluj y Brujas respectivamente.

En Bélgica, el héroe del partido para el Manchester United fue el francés Anthony Martial, que firmó el tanto del empate de los "Red Devils" en el 36, bajo una fuerte lluvia.

El Brujas, líder destacado de la liga belga, se había adelantado en el marcador por medio del nigeriano Emmanuel Dennis en el 15.

A first European outing in 🔴 for @IghaloJude and @B_Fernandes8 ✅#MUFC #UEL pic.twitter.com/SS1NsxcP6j

— Manchester United (@ManUtd) February 20, 2020