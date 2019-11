Europa League: equipos clasificados y dos aficionados heridos deja la jornada  

Dos aficionados del Celtic Glasgow resultaron heridos con arma blanca en la madrugada del miércoles al jueves en Roma.

Donde su club logró este día una victoria de 1-2 ante el Lazio en Europa League, confirmó el club escocés.

"El Celtic puede confirmar que dos aficionados fueron heridos tras ser apuñalados la noche pasada”, señaló el comunicado.

“Los dos están en el hospital y recibirán toda la ayuda necesaria por parte del club y del consulado británico en Roma", escribió el Celtic en un tuit.

Europa League | ¿Corre riesgo la vida de los hinchas?

Según los medios de comunicación italianos, los dos aficionados del Celtic resultaron heridos en dos incidentes distintos.

Los mismos ocurridos en el mismo barrio del centro de Roma.

Sus vidas no corren peligro.

De acuerdo a datos desde Italia, unos 9 mil aficionados del Celtic estuvieron presentes en Roma.

Espanyol y Sevilla clasifican a dieciseisavos de final

El Espanyol de Barcelona certificó este jueves su presencia en dieciseisavos de final de la Europa League al golear 6-0 al Ludogorets búlgaro en la cuarta fecha del grupo H.

Óscar Melendo (4), Lluis López (19), Matías Vargas (36), Víctor Campuzano (52), Adriá Pedrosa (73) y Facundo Ferreyra (76) firmaron los goles 'pericos'.

El Sevilla, cinco veces ganador de la Europa League, logró este jueves el pase a dieciseisavos de final de la competición.

Al golear en su visita al Dudelange luxemburgués (5-2).

El equipo andaluz se hizo con una fácil victoria gracias a un triplete de Munir El Haddadi (27, 33, 66) y un doblete del israelí Munas Dabbur (17 y 36).

El delantero hispanomarroquí se llevó al balón a su casa y casi no encontraba palabras para describir qué es un derbi en Sevilla. ⚪🔴#WeareSevilla #vamosmiSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 7, 2019