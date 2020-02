Satién cuenta cómo está el ánimo de Messi tras la polémica con Abidal

El Barcelona vivió uno de sus capítulos más intensos a nivel interno, cuando Messi explotó contra Abidal. El técnico Satién revela cómo está.

Y es que sin ninguna escapatoria, el entrenador azulgrana Quique Satién tuvo que dar una conferencia de prensa, horas después del conflicto.

Le correspondía hablar previo al partido ante el Athletic de Bilbao, por los cuartos de final de la Copa del Rey de este jueves.

Messi explota contra Eric Abidal y le exige que dé nombres El dirigente dio fuertes declaraciones con las que "la Pulga" no estuvo de acuerdo, esto le dijo:

Aunque en un principio trató de evitar el tema Messi-Abidal, al final tuvo que ceder ante la insistencia de la prensa.

Pero antes de revelar cómo se encuentra el astro argentino, dijo que no se va a “meter en la vida” de Leo ni de nadie.

“Hemos hablado un minuto sobre este tema” con la plantilla en el entrenamiento, pero luego nos hemos enfocado en el partido de mañana.

🔵🔴 Así han sido las últimas 24h del Barça 💥 🤔 ¿Cómo afectará al equipo? 📝 Os leemos… pic.twitter.com/m50t0mbw6t — Diario SPORT (@sport) February 5, 2020

“A mí lo que me interesa es el futbol, todo lo demás son situaciones que entiendo que no voy a poder controlar por lo tanto no me desgasto en ello”, expresó.

Sin embargo, esto respondió a la pregunta de “¿Cuál es el estado de ánimo de Lionel Messi?”.

“Lo veo bien de ánimos, lo he visto sonriente, le encanta venir a entrenar y lo he visto igual que ayer o el día antes”.

Además, dijo que “Trataremos que no nos afecte lo que ocurre alrededor”, agregó.

🔥 La crisis institucional del Barça desatada tras la entrevista de Abidal a SPORT ocupa hoy las portadas de la prensa deportivahttps://t.co/OVVlZkqSF6 pic.twitter.com/PljlmFAPLF — Diario SPORT (@sport) February 5, 2020

Y continuó: “Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficientes como para decidir sobre lo que tiene que hacer y lo que no”.

También dijo que sus jugadores llegaron de buen humor al partido de este miércoles.

“Los he visto reír, divertirse y eso es lo que tratamos de lograr. La plantilla está con ganas”.

💣 Messi responde a Abidal 💥 pic.twitter.com/uVbqdDSbjs — Diario SPORT (@sport) February 4, 2020

La bronca Messi-Abidal

En una entrevista a “Sport”, el director deportivo azulgrana, Eric Abidal, justificó la destitución del técnico Ernesto Valverde.

Entre otras cosas, aseguró que fue porque "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" con él.

#FCB 🔵🔴 | #EntrevistaSPORT 🎙 🗣 Esta es la frase de Abidal que ha provocado la reacción de Messi ▶️ https://t.co/h8bA4cckdw pic.twitter.com/ulfScyHK8v — Diario SPORT (@sport) February 4, 2020

Esta declaración molestó a Leo, que contestó inmediatamente con un mensaje en Instagram.

“La Pulga” lo retó a que dé nombres. "Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos", expresó.

También le dijo a los dirigentes que esperan que puedan “asumir sus responsabilidades”.

Instagram

*Con información de AFP