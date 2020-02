Convocados del Barcelona para afrontar la Copa del Rey

Ayer se dipsutó el primer partido de los cuartos de final de la Copa del Rey.

En una sorpresiva llave, el Granada eliminó al actual campeón, el Valencia con un marcador de 2-1.

El exjugador del Valencia, Roberto Soldado, anotó un doblete para eliminar al cuadro ché.

Barcelona tendrá una difícil llave al enfrentarse al complicado Athletic de Bilbao en San Mamés.

Esta mañana, Quique Setién dio a conocer a los 20 jugadores que viajarán al País Vasco para enfrentar a los ‘leones’.

Con las bajas de Ousmane Dembélé y Luis Suárez, el Barcelona buscará eliminar al Bilbao en busca de las semifinales.

The 2️⃣0️⃣ chosen by @QSetien for the trip to Bilbao and the Copa del Rey quarterfinal KO clash versus @Athletic_en! #CopaBarça pic.twitter.com/SBzqoB3E2L

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 5, 2020