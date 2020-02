Raúl Anguiano: “Si fuera fácil no tendría el mismo valor”

El éxito no ha sido fácil de alcanzar para el parabadmintonista Raúl Anguiano, quien este martes se convirtió en el Mejor Paratleta de Las Américas de 2019.

Anguiano se quedó con este título tras una votación en línea, en la que compitió contra los 10 mejores del Continente, entre hombres y mujeres.

Duro camino

Pero su discapacidad (hemiparesia parcial derecha) no le ha impedido nunca luchar por sus metas y esta vez su esfuerzo fue respaldado por miles de guatemaltecos, que lo apoyaron para ganar este nombramiento.

Raúl Anguiano gana histórica medalla para Guatemala en los Juegos Parapanamericanos Raúl Anguiano ganó una histórica medalla de oro en parabádrminton.

Raúl Anguiano suma 35 años de practicar el bádminton y parabádminton, en donde ha destacado en la categoría SL4, en la que ganó la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima.

Dicha presea le valió para ser considerado en la votación, que ganó con el 61% de los votos, por encima de atletas de Perú, Estados Unidos, Canadá y Brasil.

¿Qué sentimientos te invaden tras este nombramiento?

Me siento emocionado, realmente es un honor haber ganado esta votación y estar entre los mejores de América.

COG

Hace cuatro meses quedé segundo en la nominación al Mejor Paratleta masculino de Lima, y que bueno es esta vez se pudo dar la victoria, no hay nada como ganar una votación y sentir el apoyo de la familia, amigo y tanta gente de Guatemala, me satisface grandemente darle este triunfo al país y al bádminton.

¿Imaginaste alguna vez recibir este título?

Nunca imaginé estar en esta posición, cuando me inicié en el bádminton no creí llegar a ser campeón panamericano y tampoco ganar algo como esto, me siendo bendecido por vivir este momento.

¿Cómo llegaste a alcanzar este nivel?

Cuando comencé a jugar bádminton hubo un proceso de inclusión, se me trató como a un atleta convencional y me vi obligado a competir con personas sin ninguna discapacidad física, eso, y la actitud positiva fueron clave para alcanzar lo que ahora tengo.

COG

Me reté a mí mismo y siempre fui competitivo, eso también me ayudó a elevar mi nivel, sumado a que amo lo que hago, disfruto jugar al bádminton y esto me ha ayudado sobrellevar cualquier decepción o fracaso, con pasión los resultados se van dando. La vida nos sorprende más de lo que imaginamos.

¿A quién dedicas este triunfo?

A Dios, a Guatemala, a mi familia, esposa, hijos y a tantos amigos que han sido muy importantes en mi crecimiento.

También agradezco al Comité Olímpico Guatemalteco, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a la Federación de Bádminton y al Comité Paralímpico de las Américas, a todos gracias por promover el paradeporte y divulgarlo.

¿Has recibido el apoyo suficiente en tu carrera?

Sí, después de haber ganado la medalla de oro en Lima se me incrementó la beca en el COG.

COG

Me siento apoyado y contento porque cuando se logra sentar un precedente, se abren las puertas para nuevos paratletas, para que reciban una beca como una persona convencional.

¿Qué hace falta para que más personas con discapacidad se involucren en el paradeporte?

Debe haber una mayor apertura y sensibilización en relación al tema de las personas con discapacidad, debe haber más empatía, se trata de ponerse en el lugar de las personas, tenemos discapacidad, pero también deberíamos tener los mismos derechos que una persona convencional.

¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado sobrellevar en tu carrera deportiva?

No es fácil ser un atleta de alto rendimiento y menos cuando no me dedico solo a eso, pues trabajo, tengo esposa e hijos, así que trato de aprovechar mi tiempo de la mejor manera posible, quisiera que el día tuviera 36 horas.

Duermo poco pero tengo claros mis objetivos y metas y si fuera fácil no valdría lo mismo, un atleta de alto rendimiento sacrifica mucho.

Último día de votaciones al mejor Paratleta de las Américas del 2019, vamos muy bien …!

Por favor sigan, votando

Last… Posted by Raul Eduardo Anguiano Araujo on Monday, February 3, 2020

¿Cuál es tu mayor aspiración?

En lo deportivo, definitivamente busco clasificarme a Tokio 2020, el máximo evento deportivo que puede tener cualquier paratleta, además, el hecho de que el parabádminton hará su debut en Juegos Olímpicos, como lo hizo en Lima, lo hace aún más especial.

De clasificarme, lucharé por las medallas, el nivel competitivo, pero confío en que haciendo un buen trabajo se pueden lograr los triunfos.

Además, a fin de año defenderé mi título panamericano, buscaré el hexacampeonato panamericano en Colombia.

En lo profesional, quiero seguir contribuyendo en la divulgación y desarrollo del paradeporte, a nivel dirigencia.

¿Qué viene ahora?

La “carrera” a Tokio tiene 13 torneos en los que se puede competir, el año pasado hubo 10, de los cuales competí en 4 y ahora competiré en 3 más.

El sábado viajaré a Sao Paulo, Brasil, para un torneo que da puntos para Tokio y luego iré a Lima.

En marzo competiré en España, en el último que da puntos para clasificar. En Mayo sabré si podré competir en los Juegos Olímpicos.