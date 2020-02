Ted Hendricks el único guatemalteco que ha ganado en cuatro ocasiones el Superbowl

Este día se disputará una nueva edición del Superbowl, en esta ocasión se celebrará en la ciudad de Miami.

El Hard Rock Stadium vestirá sus mejores galas para recibir el magnoevento que paraliza a los amantes del futbol americano.

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se verán las caras y buscarán hacerse acreedores del trofeo Vince Lombardi.

Theodore Paul Hendricks Bonatti nació en noviembre de 1947 en Guatemala, país de origen de su madre, Ángela Bonatti, y luego se mudó a Estados Unidos.

En dicho país se abrió paso en el futbol americano colegial con la Universidad de Miami y luego fue seleccionado por los Colts, entonces de Baltimore, en el draft de 1969.

Ganador del Super Bowl en cuatro ocasiones: Una con los Colts y tres con los Raiders, y miembro del Salón de la Fama, Ted Hendricks, cuyas raíces están en Guatemala es considerado como una leyenda en el futbol americano profesional de Estados Unidos.

#SBXV #53 Rod Martin 3 Interceptions Along with #83 Ted Hendricks and #23 Rod McKinney #RaiderNation pic.twitter.com/8nWuY08CNn

Jugó 15 años en la NFL, donde el equipo con el que más destacó fueron los Oakland Raiders, también pasó por los Green Bay Packers y los Baltimore Colts en ese entonces.

Con Baltimore celebró en el Super Bowl V (1971) y luego en los XI (1977) y XV (1981) para Oakland, equipo que luego se mudó a suelo angelino y con el que triunfó en el XVIII (1983).

Hendricks se desempeñó como linebacker durante toda su carrera y fue elegido para el Salón de la Fama en 1990.

"Cruisin' with the Tooz" by John Matuszak. Fun stories w/@Raiders & '70's era. Laments when @NFL banned head-slap and clothesline-tackle. Legends – Al Davis, John Madden, Ted Hendricks, Lester Hayes, Phil Villapiano, Ken Stabler & many others @Super70sSports @1970sNFL Enjoy. pic.twitter.com/cImbPD1RI2

— Steve Edwards (@edwardssteve) February 2, 2020