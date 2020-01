El majestuoso estadio donde se jugará el Superbowl LIV

Este fin de semana se disputará una nueva edición del Superbowl, que por sexta ocasión se celebrará en la ciudad de Miami.

El Hard Rock Stadium albergará el duelo más significativo para los amantes del futbol americano.

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se enfrentarán para hacerse acreedores del trofeo Vince Lombardi.

El Hard Rock Stadium es un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Miami en Florida.

Actualmente tiene capacidad para 75 mil aficionados aproximadamente y será sede de su sexto Superbowl en su historia.

El estadio es propiedad de los Miami Dolphins, sin embargo el equipo universitario Miami Hurricanes también utiliza el recinto deportivo como sede para sus duelos en la NCAA.

