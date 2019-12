Los mejores memes que dejó el sorteo de la Champions League

Este lunes se celebró el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League que dejó duelos muy interesantes.

Los últimos campeones de dicho certamen, Real Madrid y Liverpool tendrán una tarea difícil en los octavos de final.

Los merengues se enfrentarán al Manchester City de Pep Guardiola, por su parte el Liverpool se medirá contra el Atlético de Madrid.

Round of 16 draw 🔥

Sum up your reaction with a meme📱#UCLdraw #ChampionsLeague pic.twitter.com/lS9On1yeC0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeg) December 16, 2019