VIDEO. Bad Bunny lanza tema en honor a Kobe Bryant y su hija Gianna Maria

La muerte de Kobe Bryant sigue muy fresca y algunos de sus más fieles seguidores siguen en shock por el deceso de su ídolo.

El pasado domingo Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo acompañado de su hija Gianna Maria y al menos otras cinco personas.

Dicho suceso causó shock mundial, por el deceso de uno de los deportistas más queridos de los últimos años.

#KobeBryant | El actual jugador de los Lakers fue uno de los más afectados por la repentina partida de la leyenda del baloncesto.https://t.co/DvD5sVfFaU — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 28, 2020

Conmoción en el mundo por el fallecimiento de Kobe Bryant

Artistas, deportistas y miles de personas alrededor del mundo mostraron su apoyo por el fallecimiento de Kobe Bryant.

Varios de ellos se manifestaron a través de redes sociales, como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi entre otros.

La repentina muerte de la leyenda del baloncesto conmocionó al mundo entero, ya que se iba uno de los deportistas más respetados de los últimos tiempos.

#DEPORTES "Amé a Kobe, él fue como un pequeño hermano para mí", dice parte del mensaje que publicó el legendario exjugador de los Bulls de Chicago.https://t.co/4O4YhYeVDk — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 27, 2020

Bad Bunny le dedicó un tema a Kobe Bryant

"El conejo malo" se manifestó a través de redes sociales y dijo sentirse conmocionado por la muerte de "Black Mamba".

Bad Bunny siempre mostró siempre su admiración por Kobe Bryant y por el juego de Los Ángeles Lakers.

diablo cabrón no puede ser estoy llorando — 👁 (@sanbenito) January 26, 2020

A raíz de esto el artista del género urbano decidió sacar un tema en honor a Kobe Bryant en señal de admiración y respeto.

El tema se llama "6 rings" y únicamente salió en la plataforma de streaming "Soundcloud".

Dicho tema relata algunos de los hitos que logró Bryant en las 20 temporadas que jugó en la NBA con sus amados Lakers.

El tema ya ha alcanzado más de 1 millón de visitas en la plataforma de streaming a menos de 12 horas de haberse estrenado.

Bad Bunny le ha dedicado esta canción a Kobe Bryant: "6 anillos" Los pelos de punta pic.twitter.com/zcJ5Eud3Qa — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 28, 2020

Letra de la canción

A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos

¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos?

Sé que la vida es corta como cuento

Y en un abrir y cerrar se la lleva el viento

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié

Mil emociones muchas veces me pusiste de pie

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión

Y que para ganar, hay que tener corazón

Nos enseñaste que el número 13 no es mala suerte

Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes

Digan lo que quieran

Para mi será el mejor

Ey. descansa en paz con el señor

Y felicidades, tú también ganaste seis sortijas

5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas

Pensando que una fue contigo me descontrolo

Pero nah, eso es para que en el cielo no juegues sólo

Más de 81 razones para admirarte

Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte

Nos parecíamos en que hacíamos arte

Black Mamba forever, je

Por siempre vamo' a recordarte.