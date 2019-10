El conmovedor gesto de jugadores de la NBA con niños con enfermedades crónicas

Anualmente los jugadores de la NBA son parte del programa NBA Cares que ayuda a niños y jóvenes con enfermedades crónicas.

Además cuentan con programas para adultos de la tercera edad y personas de escasos recursos.

En Halloween varios jugadores voluntariamente se unen a estas actividades para apoyar a los pequeños.

To celebrate #Halloween, @nba employees visited the @rmhnewyork to serve dinner to families and spend time playing games and making arts & crafts with the kids! 🎃👻🏀 pic.twitter.com/g6TSWvQW44 — NBA Cares (@nbacares) October 31, 2019

Halloween de alegría

Este año no fue la excepción y los jugadores de distintos equipos apoyaron la causa de NBA Cares.

Dichos jugadores apoyan constantemente el programa y dependiendo la época del año le dan presentes a los niños.

Lo hacen en el Día de San Valentín, Navidad, Día del niño y en esta ocasión con Halloween.

Jugadores le dan regalos a los pequeños y realizan actividades físicas para compartir con los que son parte de este programa.

Además le regalan dulces a los niños y se disfrazan de personajes de películas o caricaturas para animar a los pequeños que luchan por su vida.

Algunos de los equipos que han participado en esta mañana son: Los Ángeles Lakers, Indiana Pacers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, entre otros.

Apoyo a personas de la tercera edad

El programa NBA Cares es parcial y trata de apoyar a todas las personas, incluyendo a las personas de la tercera edad.

Los Boston Celtics apoyaron en esta ocasión a un grupo de personas de la tercera edad con activaciones físicas.

Halloween came a little early this year at our annual Sr. Celtics fitness class with @NEBHortho 🎃🕸#CelticsAssist pic.twitter.com/qPvCppNPDa — Boston Celtics (@celtics) October 28, 2019

El encargado de liderar este moviento es el ala-pivot de los Celtics, Grant Williams.

La actitud del talentoso jugador fue aplaudidad por los seguidores de los Celtics y de Grant Williams.

NBA All-Stars Game

Todos los años el juego de las estrellas de la NBA va dedicado a todos los que son parte de NBA Cares.

Todas las ganancias que de dicho evento va destinado a todos los programas de NBA Cares.

Este temporada el juego de las estrellas será en Chicago, se realizará el 16 de febrero en la arena de los Chicago Bulls.