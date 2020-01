VIDEO. El momento en que los allegados de Kobe Bryant se enteran de su trágica muerte

Pasan las horas y sigue el mundo ligado al deporte sigue consternado por la trágica muerte de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, junto a su hija de 13 años.

Uno de los jugadores más representativos del baloncesto norteamericano perdió la vida en un accidente en un helicóptero, donde también fallecieron otras nueve personas.

Muchas han sido las muestras de apoyo y solidaridad para la familia de Bryant, que deja un vacío muy grande en el deporte.

Este lunes se filtró en las redes sociales un video que captó el momento en que allegados a Bryant se enteran de la muerte de Kobe.

Todo fue en la Mamba Academy, una escuela de baloncesto para niños y donde "Gigi", su hija, también recibía clases.

Aparentemente la esposa del exjugador de Los Angeles Lakers, Vanessa, se encontraba en la academia y al escuchar la terrible noticia rompió en llanto, tal y como se puede observar en el video.

The mamba academy getting news of Kobe. This is soul crushing. Love your loved ones.pic.twitter.com/FBQ3ar7HU2

— Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) January 26, 2020