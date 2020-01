Los mensajes de futbolistas guatemaltecos por la muerte de Kobe Bryant

Ayer se dio una de las tragedias más grandes en el entorno del deporte internacional.

Pasado el mediodía se confirmó la muerte del exbasquetbolista, Kobe Bryant quien estuvo involucrado en un accidente aéreo.

Además del fallecimiento de la estrella, también se confirmó el triste deceso de su hija, Gianna Maria, quién acompañaba a Kobe en el helicóptero.

Varios deportistas y exdeportistas de la élite, se manifestaron a través de sus redes sociales por el triste adiós de una leyenda del baloncesto.

Desde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hasta leyendas del baloncesto como Michael Jordan y Kareem Adbul-Jabbar se manifestaron.

Una muerte que conmovió a todo el gremio de deportistas de talla internacional.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020