Nadal brilla y avanza a la segunda ronda del Abierto de Australia 2020

El tenista español Rafael Nadal avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia 2020, tras imponerse al boliviano Hugo Dellien (73º), al que ganó por 6-2, 6-3, 6-0.

Nadal se enfrentará en la próxima ronda al argentino Federico Delbonis (76º), que se impuso al portugués Joao Sousa (59º), por 6-3, 6-4, 7-6 (7/3).

"Es un buen debut. El tercer set en particular ha sido muy bueno. He jugado a un muy buen nivel", comentó el español, número uno mundial.

"No me importa tener 20 títulos de Grand Slam o 15 o 16. Solo me preocupa seguir mi carrera tenística y disfrutar", dijo Nadal.

El tenista español levanta los brazos en señal de victoria en el Abierto de Australia. Foto: AFP

Thiem también avanza

El austríaco Dominic Thiem (5º) también superó la primera ronda con facilidad al ganar al francés Adrian Mannarino (44º) 6-3, 7-5, 6-2.

La lluvia, el principal protagonista en el inicio del Abierto de Australia 2020 Los favoritos Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams, saldaron victorias su debut en el Australia Open.

El ruso Daniil Medvedev (4º) tuvo un buen debut frente al estadounidense Frances Tiafoe (50º) al que ganó por 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

¡Sorpresa! Sharapova queda eliminada

La jornada estuvo también marcada por la nueva eliminación en primera ronda de un Grand Slam de la rusa Maria Sharapova.

Esta derrota parece lanzar dudas sobre el futuro de la ahora 145ª mundial, pero que va a caer más allá de la 350ª plaza al término de este Open de Australia.

Sharapova quedó fuera en la primera ronda del Abierto de Australia. Foto: AFP

"No sé, no sé", respondió a la AFP a la pregunta de si volverá a Melbourne en 2021, siendo también vaga en su respuesta sobre la continuación de la temporada en 2020.

