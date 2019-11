VIDEO. El dramático festejo de Rafael Nadal tras darle a España la Copa Davis

La estrella Rafael Nadal le dio a España este domingo, su sexta Copa Davis de tenis ante Canadá.

Rafa venció a Denis Shapovalov 6-3, 7-6 (9/7) en el segundo partido individual que ponía el 2-0 definitivo en la final disputada en Madrid.

"Estoy increíblemente feliz de poder acabar así el año", dijo Nadal, al finalizar su partido.

Rafa completó ante Shapovalov el trabajo iniciado con la victoria de Roberto Bautista sobre Féliz Augier-Aliassime.

Bautista abandonó el jueves al equipo por la muerte de su padre.

Sin embargo, regresó el sábado para jugar el primer punto de la final.

"Todo era dificultades, pero me he sabido sobreponer a todas y dar el primer punto a España", aseguró Bautista tras su encuentro.

Su victoria ponía la primera piedra hacia la sexta "Ensaladera de Plata" de España.

Antes se coronó en las ediciones de 2000, 20004, 2008, 2009 y 2011, que se encargó de confirmar Nadal.

El número uno del mundo invirtió casi dos horas para imponerse a Shapovalov, número 15 de la ATP.

Fue un intenso partido decidido en el tie-break de la segunda manga delante de los miles de aficionados que llenaron la Caja Mágica madrileña.

Nadal desperdició dos bolas de partido en la muerte súbita, permitiendo volver a su rival 7-7, antes de aprovechar la tercera para cerrar el set, el partido y el título.

Nadal tuvo que recurrir esta semana hasta a su última gota de energía para anteponerse.

Canadá se deshizo de la Serbia de Novak Djokovic en cuartos de final y superó a Rusia en semifinales para chocar con los españoles.

La veteranía del equipo español con nombres como Nadal, Feliciano López o Roberto Bautista, acabó imponiéndose sobre la juventud del conjunto canadiense.

Shapovalov y Vasek Pospisil jugaron, además, todos los partidos tanto de dobles como de inviduales de los canadienses.

