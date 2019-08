Serena Williams manda a casa a Maria Sharapova tras vencerla en el US Open

Sin compasión, Serena Williams acabó con Maria Sharapova y dio un paso adelante en su objetivo de conquistar el US Open y hacer historia.

La estadounidense solo necesitó 59 minutos para imponer el doble 6-1 con el que mandó a la rusa, campeona de 2006, a casa.

Además, dio el primer paso en la búsqueda de su título 24 de Grand Slam para empatar el récord de la australiana Margaret Court.

"Es una excelente jugadora. Cuando supe que la enfrentaría me enfoqué mucho", dijo Serena al final.

"Cada vez que juego contra ella, sale parte de mi mejor tenis", agregó.

Pumped up 💪

@serenawilliams gets the early break and leads Sharapova 4-1…#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/LBhRjzGTwW

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019