VIDEO. Guardiola se encamina a una nueva final con el City

El Manchester City dio un paso en firme en pos de avanzar hacia la final de la Capital One Cup, después de vencer este martes 3-1 al Manchester United en las semifinales de ida.

Los dirigidos por Pep Guardiola vencieron al United con autoridad en Old Trafford y se encaminaron a la disputa de un nuevo título.

Bernardo Silva, que jugó como "falso 9" abrió el marcador al minuto 9 con un disparo desde 30 metros.

Manchester City haciendo lo que quiere en Old Trafford. Lamentable primer tiempo del Manchester United en el arranque de las semifinales de la Copa de la Liga. acaba de terminar el 1er. tiempo. Aquí le dejamos el primer gol del partido, golazooo de Bernardo Silva. pic.twitter.com/9sPhCB7QJL

Más tarde, asistió al argelino Riyad Mahrez (33') para el segundo del City, ante la incredulidad de los aficionados asistentes al "Teatro de los Sueños".

Mientras que el brasileño Andreas Pereira marcó en su propia portería al minuto 38 y decretó el 3-0.

Andrea's Pereira own goal Manchester United vs Manchester city 0-3 #MUNMCI United get battered pic.twitter.com/MoopOBn4Z7

— zwodde (@zwoddeytb) January 7, 2020