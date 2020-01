VIDEO. Guardiola revela los equipos que nunca entrenará

El técnico español, Pep Guardiola se sinceró en conferencia de prensa y reveló cuales son los dos equipos que nunca piense dirigir.

Se tratan de dos instituciones que guardan gran rivalidad con dos cuadros con los que tuvo que ver el estratega español.

Aunque Guardiola tampoco reveló si renovará con el City, su contrato vence en junio de 2021.

El español reveló en conferencia de prensa los dos clubes a los que jamás dirigiría en su carrera como director técnico.

Se trata del Manchester United y Real Madrid, ambos acérrimos rivales del Manchester City y del Barcelona (en su paso como director técnico).

El contrato de Guardiola con el City expira en junio de 2021 y el español aún no ha dado algún indicio de querer renovar con los citizens a largo plazo.

Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United. Como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Definitivamente no. Estaré en las Maldivas si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas tal vez no porque no tiene campos de golf”, fueron las palabras del entrenador.