La "broma" que puede costarle cara a reconocido jugador del Manchester City

La Federación Inglesa de Futbol (FA) puede ser tan dura, que hasta Pep Guardiola salió a defender a su jugador.

Y es que la FA acusó este miércoles oficialmente al centrocampista del Manchester City Bernardo Silva.

Esto, luego de jugarle una "broma" considerada como racista, a su compañero Benjamín Mendy.

Silva publicó un tuit que pretendía ser humorístico, pero que podría ser considerado racista.

El portugués es acusado de "mala conducta" en las redes sociales con el agravante de que en su tuit hacía alusión a la raza, el color o la etnia.

El 22 de septiembre, Silva tuiteó una foto de su compañero de equipo Benjamin Mendy de niño.

Pero la imagen la acompañado de un personaje de una marca española de manías bañadas en chocolate.

Dicha imagen que aún es utilizada por la marca pese a que desprende un aire de estereotipos racistas y colonialistas.

El internacional francés, amigo de Silva y muy activo en redes sociales, dio un "like" al tuit, pero la polémica no tardó en estallar.

Silva borró rápidamente el tuit, publicando otro después:

Además, Silva envió una carta a la FA para pedir perdón a toda la gente que se sintiese ofendida, asegurando que aprendió la lección.

waiting for the FA to charge Mendy with racist misconduct against himself too pic.twitter.com/d9O39RLuQk

— that's cool mate, but (@carper7979) October 2, 2019