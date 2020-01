VIDEO. Guardiola: "Desde que gané el Sextete con el Barça he fracasado todos los años"

En conferencia de prensa el exdirector técnico del Barcelona ironizó cuando le preguntaron sobre su actual situación con el City.

Guardiola dio declaraciones que han dado mucho de que hablar con respecto a su situación actual con el Manchester City.

Además recordó su etapa en el Bayern Munich donde la ausencia de títulos continentales también pesaron.

Pep Guardiola se sinceró en conferencia de prensa previo al encuentro que sostendrán contra el Port Vale en la FA Cup.

El estratega catalán recordó su etapa como director técnico del Barcelona y la gran cantidad de títulos colectivos que conquistó.

Entre ellos el famoso sextete conseguido en la temporada 2008-2009, un hito nunca antes visto en el era del futbol profesional.

Guardiola dio de que hablar con sus declaraciones al afirmar que ha sido un"fracasado" luego de su salida del FC Barcelona hace algunos años.

Luego de unas agitadas semanas de partidos cada dos días, el City podrá respirar un poco y tendrán un "descanso".

Y es que los cityzens tendrán partido de FA Cup contra el Port Vale de la League 2 inglesa (cuarta división).

El City jugará con varios suplentes para darle descanso a varios de sus jugadores titulares de cara a los siguientes partidos.

⚫️🔶 | It’s MATCH DAY!

🆚 @ManCity

🏆 @EmiratesFACup

🏟 Etihad Stadium

⏰ 17:31

🗓 Saturday 4th January 2020

We’re going up against the FA Cup holders with more than 8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Vale fans backing us! Enjoy the day, Valiants 🙌🏼#PVFC pic.twitter.com/vvbYp7lR5N

— Port Vale FC (@OfficialPVFC) January 4, 2020