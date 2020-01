Real Madrid y Barcelona con problemas para la Supercopa de España

El futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, está "descartado al cien por cien" para la Supercopa de España, anunció el entrenador francés Zinedine Zidane este viernes en rueda de prensa.

El anuncio se da en la víspera del partido de su equipo en Getafe por la fecha 19 de La Liga española, este sábado a las 09:00 horas de Guatemala.

Supercopa de España tiene una baja

"Está descartado al cien por cien para la Supercopa. No va a venir. Se encuentra dentro de un proceso normal de recuperación y espero que justo después de la Supercopa poco a poco se vaya recuperando", declaró Zidane.

El delantero belga de 28 años, se lesionó en el tobillo derecho en una disputa con su compatriota Thomas Meunier contra el París SG en Liga de Campeones el 26 de noviembre (2-2).

Una simple "contusión perimaleolar" había sido primero detectada en el jugador, que debía ser baja diez días. Pero la "microfractura" encontrada a principios de diciembre en el mismo lugar prolongó su ausencia hasta enero de 2020.

Marc Ter Stegen no juega el sábado y es duda para la Supercopa

El arquero alemán, Marc-Andre Ter Stegen, del FC Barcelona, se perderá por lesión el derbi del sábado ante el Espanyol.

Y estaría también prácticamente descartado para la Supercopa de España, la próxima semana en Arabia Saudita.

"Es cierto que viene con problemas en el tendón, contemplabamos que podría parar. No estará disponible mañana (sábado) y para la Supercopa será difícil también. Volverá después de la Supercopa", estimó el entrenador Ernesto Valverde este viernes en una conferencia de prensa.

El lunes, el Barça había comunicado que Ter Stegen iba a ser "baja" durante un tiempo indeterminado debido a que "está realizando tratamiento por una tendinopatía en la rodilla derecha, acordado después del último partido de Liga" (contra el Alavés, el pasado 21 de diciembre).

🔊 Valverde: "@mterstegen1 no jugará contra el Espanyol y será difícil que esté en la Supercopa de España" #EspanyolBarça pic.twitter.com/ha60cVOTD9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2020

Ese día se señaló que su disponibilidad dependerá "de su evolución".

Sobre si Ter Stegen tendrá que ser operado, Valverde optó por la prudencia.

"No lo sé, no soy médico. No hemos hablado en esos términos, nuestra idea es que las molestias vayan remitiendo", afirmó.

🔊 Valverde: "En un derbi no existe la diferencia clasificatoria, para nosotros es un partido muy importante y hay que saber jugarlo" #EspanyolBarça pic.twitter.com/sft642IssF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2020

El brasileño Neto sería el sustituto de Ter Stegen durante su lesión este sábado a las 14:00 horas para el duelo ante Espanyol.

🔊 Valverde: "No pienso en ninguna salida más en este mercado de fichajes. Contamos con los que están y con los jugadores del Barça B" pic.twitter.com/zrRaAEUA7B — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2020

Así será la Supercopa de España

La Supercopa de España se disputará del 8 al 12 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de Yedá, en Arabia Saudita, en un formato de 'Final Four'.

El Barça jugará en semifinales ante el Atlético de Madrid el jueves 9, un día después de que Real Madrid y Valencia hayan jugado la primera semifinal.