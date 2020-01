VIDEO. El asombroso gol que se dio en el primer partido de la Premier en 2020

La actividad futbolística arrancó en el presente año con el encuentro entre el Vissel Kobe y Kashima Antlers.

En dicho encuentro se disputaba la Copa del Emperador, donde el Vissel Kobe salió victorioso con un 2-0.

Además de esta manera finalizaba la carrera como futbolista profesional de David Villa.

La mejor liga del mundo no para sus actividades y este día el Brighton and Hove Albion y el Chelsea disputaron el primer partido del 2020.

El resultado fue un entretenido 1-1 que beneficia a los locales para salir poco a poco de la zona de descenso.

Por su parte el Chelsea dejó escapar la oportunidad de escalar más posiciones en la parte alta de la tabla.

Sin embargo el resultado pasó a segundo plano, luego del asombroso gol que anotó Alireza Jahanbakhsh cerca de finalizar el encuentro.

César Azpilicueta abrió el marcador a los 10 minutos para poner arriba a los blues.

Pero, cerca de finalizar el partido Alireza Jahanbakhsh anotó un gol digno del premio Puskas.

Alireza Jahanbakhsh with a goal that could win the Puskás award on the first day of the year pic.twitter.com/vrC3wAcuz8

— Niall ㋡ (@niallmoran_) January 1, 2020