Japón albergó el primer partido del 2020

El 2020 ha comenzado y la actividad futbolística no cesa, pese a que varias ligas aún se encuentran de descanso.

Tal es el caso de la liga española, francesa, entre otras ligas europeas.

Y por supuesto, la liga guatemalteca que dará inicio el 18 de enero y que hace algunos días coronó a Municipal con su título 31.

El primer duelo del 2020 se dio en Japón, específicamente entre el Vissel Kobe contra el Kashima Antlers

El Vissel Kobe contó con jugadores de renombre y campeones del mundo, como Andrés Iniesta, Lukas Podolski y David Villa.

Cabe resaltar que fue el último partido de David Villa como futbolista profesional, al haber anunciado su retiro hace poco.

#天皇杯 決勝のメンバーはこちら!

Here is the Vissel lineup for the final!

試合速報は☟

アプリ 📲https://t.co/23MY3saAK6

Viber 📲https://t.co/fXxtDWmHWK

テレビ中継📺はNHK(@NHK_soccer)で!#visselkobe #ヴィッセル神戸 #神戸vs鹿島 pic.twitter.com/sXYdsyDZhG

— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 1, 2020