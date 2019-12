Atlético y Atalanta, los últimos en meterse a los octavos de final de la Champions

El Atlético de Madrid y el Atalanta se quedaron este miércoles con los dos últimos billetes para los octavos de final de la Champions.

La atribución de los pasajes como segundos de grupo en las llaves C y D era el gran punto de interés del día.

Esto, teniendo en cuenta que los dos clasificados de los grupos A (París SG y Real Madrid) y B (Bayern de Múnich y Tottenham) ya se conocían incluso en su orden.

Además, que Manchester City (C) y Juventus (D) llegaban a esta jornada con el liderato también asegurado.

El Atlético de Diego Simeone, podía ser la víctima más ilustre del día, pero los colchoneros no fallaron y derrotaron 2-0 en casa al Lokomotiv.

Antes de ese partido, el Atlético tenía un punto más que el Bayer Leverkusen, que necesitaba un tropiezo del equipo español, que no se produjo.

Así, los colchoneros completaron un pleno de La Liga en este fase de grupos, sumándose a Barcelona, Real Madrid y Valencia.

Joao Félix abrió el marcador de penal (17) y el brasileño Felipe hizo el 2-0 (54) ante los rusos.

Mientras, la Juventus finalizó su gran primera fase con 16 puntos, el Atlético fue segundo con 10 y el Bayer Leverkusen tercero con 6.

En el BayArena de Leverkusen, el primer gol del partido lo firmó Cristiano Ronaldo en el minuto 75 y en el 90+2 sentenció Gonzalo Higuaín.

Por su parte, el Atalanta festejó una histórica clasificación, al imponerse 3-0 en Ucrania al Shakhtar Donetsk.

También, gracias a que el Dínamo de Zagreb cayó 4-1 en casa ante el Manchester City.

Tanto Atalanta como Shakhtar como el Dínamo tenían opciones de quedarse con el segundo billete del grupo C.

Timoty Castagné (67), Mario Pasalic (81) y Robin Gosens (90+4) fueron autores de los goles del Atalanta.

🎙️ Gian Piero #Gasperini: "Felice per i ragazzi, la società, i tifosi e tutta Bergamo" 😃

🎙️ "I'm happy for the guys, the club, the fans and the whole Bergamo" 😃

📽️ https://t.co/CDLJI8nEzp#ShakhtarAtalanta #UCL#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qWt7i74vyn

