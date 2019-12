Megan Rapinoe le dice a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿qué son miedosos?

View this post on Instagram

So honored to be named to this year’s #GlamourWOTY alongside some very incredible women 💥🤯 Thank you @glamourmag and Gillian Laub! ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣ @therealmargaretatwood⁣⁣ @yarashahidi⁣⁣ @Toryburch ⁣⁣ @charlizeafrica⁣⁣ @ava⁣⁣ @gretathunberg