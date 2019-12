Megan Rapinoe, una estrella que trascendió al futbol femenino

Fuerte de cabeza y pies ágiles, la estadounidense Megan Rapinoe, ganó este día el Balón de Oro femenino de la revista France Football.

Dicho logro viene cinco meses después de haber sido elegida la mejor futbolista y goleadora del Mundial-2019.

Los honores fueron para Megan Rapinoe, la estrella que lideró a la selección norteamericana a un cuarto título mundial el pasado mes de julio en Francia.

La jugadora del Seattle Reign FC, sucede a sus 34 años a la noruega Ada Hegerberg, ganadora en 2018.

En el podio estuvo acompañada por la inglesa Lucy Bronze y por su compañera en la selección norteamericana Alex Morgan.

Rapinoe no asistió a la ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet, aunque dejó un mensaje de agradecimiento en un video.

"No puedo creer que lo haya ganado. Hemos vivido un año formidable", dijo.

"Tenemos la suerte de que tenemos a nuestro lado a todas esas jugadoras que nos empujan a lo alto. Haré todo lo posible por estar ahí el año próximo", añadió.

Megan Rapinoe una luchadora de personas LGBT

Con una personalidad arrolladora, que ha superado rápidamente el marco futbolístico, Rapinoe es una figura feminista.

Que marcha en primera línea de la lucha por los derechos de las personas LGBT y la igualdad entre hombres y mujeres.

Y convertida en un ícono de la oposición al presidente norteamericano Donald Trump.

Una personalidad a la que sin duda el DJ Martin Solveig no le preguntaría si sabe hacer "twerking" (perreo en Latinoamérica), como hizo torpemente el año pasado a la noruega Ada Hergerberg, ganadora del primer Balón de Oro femenino de la historia.

Para Rapinoe, el Mundial fue un espacio de expresión ideal.

"Sería irresponsable no utilizar esta plataforma internacional para intentar hacer que las cosas cambien", justificaba a los medios de comunicación.

Con información de AFP