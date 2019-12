Ibrahimovic sorprende al confirmar donde jugará en 2020

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic jugó durante el último año en el Galaxy de Los Angeles de la MLS.

A pesar de que tuvo una buena temporada, no logró el principal objetivo, que era salir campeón con el cuadro angelino.

Por lo que para el próximo año, "Ibra" jugará en otro equipo.

Después de varias semanas de incertidumbre, el propio jugador ha informado sobre su futuro.

Ibrahimovich confirmó que volverá a la Serie A.

Zlatan dio declaraciones a GQ Italia y reveló que regresará a la liga donde ya jugó durante siete temporadas.

Si bien es cierto que no dijo el nombre de su nuevo equipo, dio bastantes pistas con la siguiente aseveración:

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019