VIDEO. El provocador gesto de Zlatan Ibrahimovic con la afición de Los Ángeles

Ayer por la noche se dio el "Derbi de Los Ángeles" en los Playoffs de la MLS en el cual el equipo vencedor fue Los Ángeles FC.

Carlos Vela se robó el show y anotó un doblete para liderar la victoria de 5-3 de su equipo sobre el LA Galaxy.

Con este resultado Los Ángeles FC avanzó a la final de conferencia, donde enfrentarán al Seattle Sounders.

El futbolista sueco ha sido de blanco de críticas por su obsceno gesto con un aficionado de LAFC.

Zlatan cayó eliminado junto con el Galaxy a manos de LAFC de Carlos Vela, sin embargo la noticia que dio el sueco, fue ajena al partido.

El sueco toma sus genitales de manera desafiante contra un aficionado, el vídeo se hizo viral en cuestión de minutos y las críticas llovieron sobre el sueco.

Miles de críticas se generaron a raíz del vídeo. Sin embargo el sueco se excusó sobre sus reacciones y dejó en el aire su futuro.

Al ser consultado sobre lo sucedido dentro del campo, Zlatan prefirió minimizar el hecho.

En los últimos días ha crecido el rumor de una posible salida del sueco del equipo angelino.

El Napoli podría ser el mejor candidato, ya que se dejó querer en las últimas semanas por el equipo napolitano.

“Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”, afirmó Zlatan.