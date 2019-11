Zlatan Ibrahimovic se despide de LA Galaxy con un épico mensaje

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic se despidió este día de LA Galaxy y dejó un épico mensaje.

Zlatan fue sin duda alguna el futbolista mediático desde que llegó a Los Angeles.

No solo por su aporte invaluable hacia el club angelino sino por su repetidos capítulos que lo hicieron protagonista en las redes sociales.

Continúo: “Para los fanáticos de Galaxy: querías Zlatan, te di Zlatan. De nada. La historia continúa…”.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019