Messi se sintió dolido cuando Cristiano Ronaldo le empató en Balones de Oro

Este lunes, Lionel Messi ganó el Balón de Oro, después de 4 años de sequía.

El argentino superó en las votaciones a Virgil van Dijk y al propio Cristiano Ronaldo.

Con un nuevo galardón el argentino volvió a ser en solitario el máximo ganador de balones de orom superando al portugués.

La leyenda del FC Barcelona se sinceró y reveló detalles sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo en los trofeos individuales.

Messi afirmó que se sintió dolido por ver como Cristiano Ronaldo empataba su marca de balones de oro.

“Por un lado, me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento él tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más", reveló el argentino.