VIDEO. El aparatoso accidente entre dos corredores de MotoGP

Durante el Gran Premio de Australia del Moto GP se vivió un accidente entre Danilo Petrucci y Fabio Quartararo que solo quedó en un susto.

Un impresionante impacto se dio entre ambos corredores, que afortunadamente no pasó a mayores.

Ambos volaron por los aires y automáticamente quedaron fuera de la carrera que ganó Marc Márquez.

El italiano estaba intentando adelantar a Marc Márquez en la primera vuelta de la competencia cuando perdió el control de su motocicleta.

El piloto salió disparado y tras un espeluznante vuelo, chocó contra el francés provocando que ambos salieran del pista.

Los pilotos tuvieron que abandonar la competencia pero salieron ilesos del accidente, aunque Quartararo se fue cojeando ligeramente.

El piloto del equipo Yamaha ha sido el gran dominador del Gran Premio de Australia, una carrera en la que tomaba el mando en la vuelta número 10 tras pasar a Cal Crutchlow, liderando el grupo de cabeza hasta el arranque de la última vuelta, cuando Marc Márquez aprovechó la potencia extra de su Honda para pasarle en la recta de meta.

El piloto catalán lo intentó hasta el final, pero un error en la frenada de la curva número 10 le hizo caer con dureza sobre el asfalto de Phillip Island cuando luchaba por la victoria contra Marc Márquez.

He probado a tirar al diagonal, pero cuando he bajando una marcha se me ha cruzado y no he podido hacer nada para salvarla. Se me ha bloqueado el neumático y he hecho un 'highside'. No sé qué pasó. Igual tumbé algo más al ir más al interior", comentaba el español.