VIDEO. Marc Márquez agranda su leyenda y dicen que es un "extraterrestre"

Con tan solo 26 años, el piloto español, Marc Márquez, conquistó este domingo su sexto título mundial de Moto GP.

La leyenda de Márquez tiene un nuevo capítulo tras haber ganado cuarto título consecutivo.

Márquez aseguró por la puerta grande un sexto título en la categoría reina, el octavo en total con Moto2 y Moto3.

En cuanto al francés Fabio Quartararo, que salió desde la pole position, volvió a quedarse a las puertas de lograr su primera victoria en MotoGP.

Sin embargo, se consolida a sus 20 años como uno de los mejores pilotos de la parrilla en la actualidad.

"Yo quería ganar la carrera, el Mundial no tenía importancia", confesó el campeón español, a quien medios españoles tildan de "extraterrestre".

From the wonderkid in 125cc to #MotoGP domination! 🏆

Watch the 10-year journey which has seen @marcmarquez93 join the all-time greats of the sport! 🥇#8ball 🎱 | #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/jdL0a1odhO

— MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 6, 2019