Usuario comparte imagen de Cash Luna en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Este domingo se celebra el Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El gran favorito a ganar esta edición es el inglés Lewis Hamilton, quien va en busca de su sexto título de Fórmula 1.

Hamilton quiere igualar los 7 títulos mundiales que posee el alemán, Michael Schumacher.

Lewis and Max were quick off the line a year ago in Mexico 🚀

They start from P3 and P4 respectively later… 🍿#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/lF87DD5Umr

