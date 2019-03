Fallece director de carreras de la Fórmula 1, Charlie Whiting

El mundo del automovilismo está de luto luego de que hace pocos minutos se conoció la muerte de Charlie Whiting en Melbourne.

Whiting, quien durante dos décadas se desempeñó como director de carreras de la Fórmula 1.

Su deceso ocurrió apenas dos días antes el inicio del Gran Premio de Australia, evento que dará inicio a la temporada 2019.

Según informó la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Charlie Whiting sufrió una embolia pulmonar.

"Es con inmensa tristeza que he conocido la noticia de la súbita muerte de Charlie", anunció el presidente la FIA, Jean Todt.

We are filled with immense shock and sadness at the news of Charlie Whiting's passing.

He will be remembered as a giant of the sport, as well as a dear friend to so many.

Our deepest sympathies and thoughts are with his friends and family.https://t.co/36pAcjjZOy

— Formula 1 (@F1) March 14, 2019