La futbolista Alex Morgan será madre por primera vez

La futbolista del Orlando Pride y de la selección de Estados Unidos, Alex Morgan confirmó en redes sociales que está embarazada.

Ella y su pareja, Servando Carrasco compartieron unas conmovedoras imágenes donde hacían oficial la noticia.

La multicampeona del mundo anunció que será en abril de 2020 cuando nazca el bebé, aún a la espera de saber si será niño o niña.

We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. pic.twitter.com/xeJPuDQgiS

