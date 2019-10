La Champions vuelve a la actividad este martes

Vuelve la actividad de Champions y con ello vibrantes duelos que comenzarán este martes.

El Real Madrid tratará de consegiuir su primera victoria de esta Champions luego de un empate y una derrota.

Por su parte el Barcelo buscará mantenerse en lo más alto de grupo F que se encuentra muy parejo.

Este martes se reanuda la actividad de los grupos A hasta el D, donde el duelo del Real Madrid es el más destacado.

Los merengues llegan al partido con más dudas que soluciones, luego de dejar puntos en Mallorca y haber empatado el partido contra Brujas.

Visitarán al Galatasaray que llega al partido con un empate y una derrota en Champions.

El otro partido del grupo será entre el Brujas vs el Paris Saint Germain, de ganar los parisinos podrían estar asegurando su clasificiación a la siguiente ronda.

El resto de partido del martes queda de la siguiente manera:

Por su parte el miércoles seguirá la actividad de los grupos E hasta el H.

El Barcelona con Lionel Messi regresando a un gran nivel visitará al Slavia Praga en República Checa.

Los blaugranas buscarán ganar su segundo partido al hilo, llegan al partido después de derrotar al Inter de Milan en en Camp Nou.

Previamente empataron contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

