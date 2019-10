Sergio Agüero se accidenta y así lo expresa en redes sociales

El futbolista Sergio Agüero sufrió nuevamente un accidente de tránsito cuando se dirigía al entrenamiento del Manchester City, así lo dio a conocer dicho jugador en su cuenta de Instagram.

El City se prepara para el duelo de la novena jornada de la Premier League ante el Crystal Palace.

El accidente fue este miércoles en horas de la mañana mientras se conducía por las calles de Manchester en su camioneta Range Rover, la cual quedó con daños en el neumático delantero derecho.

Pese a no tenerse más detalles de lo ocurrido, según los medios ingleses, el incidente fue catalogado como menor.

Así informan que, “no hubo heridos en la colisión de la camioneta con un auto menor”.

Según Sky Sports, el Kun Agüero le informó de lo ocurrido a la CFA – City Football Academy.

Los medios explican que el vehículo donde se transportaba Agüero está valuado en una cifra cercana a los 190 mil dólares.

Sobre este hecho, el periodista de Sky Sports, David Gorrido, dijo: “Entendemos que está ileso después de estar involucrado en una colisión de un automóvil pequeño”.

“Nos han dicho que ha tenido un choque esta mañana”, explicó Gorrido.

Continúo: “Si bien no pudo estar presente por la mañana, aseguran que se hizo presente en las instalaciones del club en horas de la tarde”.

David Gorrido (Sky Sports) on Aguero accident:

“We understand he is unhurt after being involved in a small car collision, we’ve been told that he’s had a bump this morning.

we understand he didn’t need to be checked by the medical team.” pic.twitter.com/OeGEPwTWmb

— City Chief (@City_Chief) October 16, 2019