VIDEO. Lionel Messi: “Muchos socios no querían que Neymar volviera”

El astro argentino, Lionel Messi, que no será parte del duelo por la fecha FIFA entre Alemania y Argentina, por una suspensión, dio declaraciones con relación a Neymar y su deseo de marcharse de Barcelona.

Recientemente Messi fue entrevistado por la RAC 1, una cadena radial catalana, y en ella habló sobre la novela Neymar-Barcelona.

“Yo no estuve en las negociaciones. No es algo que me corresponda a mí”, aseguró el 10 culé.

A lo que añadió: “Si bien, mucha gente lo piensa y lo dice que yo hago los fichajes y técnicos, no estuve en las negociaciones (Ney-Barca)”.

“Yo sé de lo que he hablé con Ney. Al poco tiempo de irse él se dio cuenta de que se había equivocado y había tomado una mala decisión”, recordó el argentino.

Además, el ídolo barcelonista habló de que muchos socios no querían la vuelta de Ney.

“El haberse ido de la manera de que se fue y dejarnos en ese momento, sé que había mucha parte de los socios que no querían que venga”.

A lo que añadió: “Y es entendible, por lo que se había pasado. Era complicado que Ney pudiera volver”.

¿Pensó Messi irse de Barcelona?

En una de las preguntas formuladas en la entrevista con RAC 1, se le consultó sobre su situación en el Barcelona tras los problemas con Hacienda.

"Fui el primero y por eso fue tan duro todo, después que se ensañaron conmigo", añadió.

Messi fue condenado en julio de 2016 a 21 meses de prisión, conmutados por una multa de 252.000 euros.

Por defraudar 4,16 millones de euros de los ingresos por derechos de imagen entre 2007 y 2009 a través de un entramado societario.

Messi: "En esa época tuve en la cabeza largarme, no por querer dejar el Barça, sino por irme de España. Me sentía muy maltratado, y sentí que no quería estar más acá".

Lionel Messi debuta con gol en la liga española

Messi logró entrar en el 11 titular ante el Sevilla el domingo anterior.

En ese duelo, el Barcelona ganó 4-0, con goles de Luis Suárez, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé y Lionel Messi.

Ese gol, significó la primera anotación de Lionel en la presente campaña.