Yerry Mina es multado por participar en un anuncio de apuestas

El futbolista colombiano y del Everton, Yerry Mina fue fuertemente multado por la federación inglesa.

Mina es culpado por participar en un anuncio de apuestas, cosa que es ilegal en Inglaterra.

El defensor colombiano del Everton, Yerry Mina fue multado con 10.000 libras (unos 11.200 euros).

Esto tras reconocer una conducta irregular en relación a las apuestas, informó este martes la Federación Inglesa (FA).

En un comunicado, la FA afirmó que Mina fue sancionado por "participar en un anuncio de fomento de las apuestas, algo que tiene prohibido", aludiendo a su participación en un comercial para la televisión colombiana de la casa de apuestas Betjuego a comienzos de este año.

Yerry Mina has been fined £10,000 by the FA for appearing in an advert for a Colombian betting company.

Bizarre fine considering Everton, and countless others, are sponsored by a betting company.

But if the FA aren't getting a portion of the money, they'll fine you! pic.twitter.com/K67nIrHsxc

— Sport Social (@TheSportSocial) September 10, 2019