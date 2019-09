Goleada escandalosa del Manchester City sobre el Watford

El Manchester City de Pep Guardiola, ganó gustó y goleó contra el Watford en la Premier League.

Los dirigidos por Guardiola derrotaron 8-0 al Watford, que mantiene su mala racha.

How does that make you feel, hey? 😀

Guardiola y sus pupilos salieron desde el primer segundo a ganar y el resultado fue más de lo que ellos hubiesen esperado.

No había pasado ningún minuto cuando a los 55 segundos David Silva puso el primer gol para los citizens.

Tan solo algunos minutos después el argentino, Sergio "Kun" Agüero puso el segundo, desde los 11 pasos, con una gran ejecución.

A los 12' minutos, el argelino Riyad Mahrez puso el 3-o después de un tiro libre que se desvió en Tom Cleverley.

Bernardo Silva puso el 4-0 a los 15' minutos, desde ese momento ya estaba siendo un hito histórico lo que estaban realizando los de Pep.

A los 18' minutos Nicolás Otamendi puso el 5-0 que impuso un récord nunca antes visto en la Premier League.

Los primeros 45' minutos terminaron con el parcial 5-0 a favor de los locales que mostraron un extraordinario nivel.

Comenzando el segundo tiempo los dirigidos por Guardiola salieron con todo para aumentar su ventaja.

A los 48' minutos Bernardo Silva anotaba su doblete y ponía el 6-o a favor de los citizens.

Bernardo Silva a los 60' minutos anotó su hat-trick con una gran definición dentro del área.

His first senior career hat-trick and an all action display from your Man of the Match, Bernardo Silva!

⚽️ @EASPORTSFIFA

🔵 8-0 🐝 #MCIWAT #ManCity pic.twitter.com/qaIQjzIlt1

— Manchester City September 21, 2019