VIDEO. Las impresionantes acrobacias del nuevo rey del skate

El estadounidense Heimana Reynolds y la japonesa Misugu Okamoto, de solo 13 años, se proclamaron campeones del mundo de skate.

Y es que Reynolds se coronó en la modalidad Park tras ganar la final, celebrada en Sao Paulo, Brasil.

Así, a sus 21 años, logró 88 puntos, superando a los brasileños Luiz Francisco (85.5) y Pedro Quintas (85).

Mientras que el gran favorito, el brasileño Pedro Barros, número uno del mundo, fue sexto.

Esto, luego sumar 84.5 puntos, tras caer en la última vuelta.

En categoría femenina, la japonesa Misugu Okamoto, de apenas 13 años, se proclamó campeona del mundo.

Esto tras obtener 61.17 puntos en la final, superando a su compatriota Sakura Yosozumi, que llegó a 60.

La británica Sky Brown, gran atracción de la competición con sus 11 años de edad, fue tercera con 58.13 puntos.

La competición en el Parque Cándido Portinari de Sao Paulo, reunió a más de 160 patinadores de todo el mundo.

Sky Brown, an 11-year-old en route to becoming the youngest female Summer Olympian in 50 years, finishes third at the World Skateboarding Championships in Sao Paulo. The world champion, Misugu Okamoto of Japan, is 13 years old. Skateboarding makes its Olympic debut in Tokyo. pic.twitter.com/AfmEHohLEw

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 14, 2019