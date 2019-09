FOTOS. España derrota a Argentina y se queda con el título mundial de baloncesto

España sumó una estrella más a su palmarés después de haber arrasado en la ante Argentina.

Y es que el seleccionado europeo conquistó el segundo título de su historia tras vencer en la final (95-75) a la albiceleste.

El juego que se llevó a cabo en Pekín, fue controlado desde el inicio por el combinado ibérico.

El primer título mundial de baloncesto de España se dio en Japón en 2006 y ahora se corona en China.

En la final de este domingo, se distanció en los primeros minutos 12-2 y a partir de ahí fue manteniendo una ventaja amplia en todo momento.

Al descanso llegó a irse con una ventaja de 43-31 y durante el tercer cuarto de distanció hasta por 22 puntos.

En el cuarto, los argentinos rebajaron la desventaja a los 12 puntos, pero España sofocó cualquier reacción del equipo sudamericano.

Pau Gasol (39 años), la gran estrella española, fue la principal ausencia para esta cita tras una problema en un pie.

Sin embargo, el nexo más reconocible entre las coronas de Japón 2006 y China 2019 es su hermano Marc, integrante de ambos planteles, un honor del que también puede presumir.

Marc Gasol está viviendo un año 2019 inolvidable, tras coronarse además campeón de la NBA con los Toronto Raptors.

España había sufrido en los dos últimos Mundiales, cayendo en cuartos de final ante Serbia en 2010 y Francia en 2014.

En ese último caso sufrió una derrota especialmente dolorosa, ya que el torneo se disputaba en su país.

.@MarcGasol with 5 dimes already and @rickyrubio9 will say "Gracias Hermano" every single time. #FIBAWC #ARGESP@BaloncestoESP 🇪🇸

📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/4kqkAI3u9U

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019