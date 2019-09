Marco Pappa responde a las críticas sobre su salario con Mixco

El talentoso futbolista guatemalteco Marco Pablo Pappa continúa entrenándose con el Deportivo Mixco con vistas a la jornada 7 del Torneo Apertura 2019.

Pappa por temas migratorios no fue incluido en la nómina de la selección nacional para los partidos ante Anguila y Puerto Rico por la Liga de Naciones de la Concacaf 2019.

Desde ya es una incógnita si para el duelo contra Anguila, de visita a disputarse el 12 de octubre, Amarini Villatoro lo tomará en cuenta.

Habla de selección

Este miércoles Pappa habló con Emisoras Unidas sobre los resultados conseguidos por la bicolor en sus dos primeros dos partidos de la Liga de Naciones.

“Se escucharán muchos comentarios, lo que queremos ver es una selección ganadora”, dijo.

Agregó que “una selección que ganó bien, se mostró un buen futbol, fue de visita y también sacó un buen resultado".

“Fueron las dos primeras Fechas FIFA, todavía nos quedan dos partidos en la Liga de Naciones y cuatro en el año”, puntualizó.

Pappa en el entreno de Mixco. Foto: Prensa Mixco

Su salario con Mixco

Esta semana se viralizó el sueldo de los jugadores del Deportivo Mixco, entre ellos el de Pappa Ponce.

“Uno no entiende con que fin hacen las notas al final, no creo que haya sido una nota con un fin bueno”, acotó.

Añadió que “yo he tenido otros salarios en otros lugares donde he jugado, no se por qué quieren hacerlo viral o mediático”.

#VamosGuate | Marco Pablo Pappa: "Lo que queremos ver es una selección ganadora". pic.twitter.com/KqCFqFmVG4 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 11, 2019

“En nuestra industria es un trabajo, el futbolista trae un talento y todos nos manejamos de la mejor manera, todos nos esforzamos por tener los mejores salarios”, explicó.

Próximo partido en Liga Nacional

El Deportivo Mixco, que en la fecha 6 se impuso 3-1 a Malacateco, visita este domingo a Deportivo Iztapa en el estadio El Morón.

Los dirigidos por Julio Gómez buscarán su segundo triunfo en Liga Nacional ante un rival que no ha tenido un buen inicio de campeonato.

*Con información de Carlos Paredes