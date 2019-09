Rafael Nadal cumple con su papel de favorito y clasifica a las semifinales

El español Rafael Nadal, gran favorito al título del US Open, avanzó a las semifinales al derrotar al argentino Diego Schwartzman.

El mallorquín, dos del mundo, selló el marcador con parciales de 6-4, 7-5 y 6-2 en un juego que se extendió dos horas y 47 minutos hasta entrada la madrugada del jueves.

Ahora enfrentará en la siguiente ronda al italiano Matteo Berrettini (24), que superó al francés Gael Monfils (13).

Rafael Nadal halagó a su rival

"Lo vi jugar, sirve muy bien… es un jugador que está dando grandes pasos cada semana", dijo de su rival.

Nadal aumenta a 8-0 su marca personal ante el argentino, el único sudamericano con vida en el último Grand Slam del año.

Piqué y Shakira fueron algunas de las personalidades que presenciaron el juego de Rafael Nadal.

Sin Novak Djokovic, que abandonó por lesión, y Roger Federer, eliminado en cuartos, Nadal es el gran favorito a llevarse el trofeo.

Ante unas 20 mil personas, estaban Shakira y Pique… muy probablemente apoyando a Rafa.











El español había anticipado que sería difícil y no se equivocó.

Cabe destacar que Schwartzman entrenó en su academia y conoce de su talento.

Con todo, el partido comenzó como muchos pensaban que sería, un trámite.

Y es que Rafa dominaba los primeros cuatro games, con dos quiebres, a punta de un bombardeo de misiles sin pausa.

Pasados unos 20 minutos, tenía la pizarra en 4-0, y ahí se comenzó a meter en aprietos: comenzó a errar y a entregar puntos.

Punto a punto

"¡Olé, olé, olé… Diego, Diego!", retumbó en el Arthur Ashe como si se tratara de un juego de la selección argentina.

Nadal perdía control del partido y el público comenzó a abandonarlo.

Schwartzman, cuyo súper poder es el retorno, rompió en el quinto y séptimo hasta que con un par de dobles faltas capituló su saque y el set 6-4.

El primer quiebre en el segundo set cayó en el cuarto game y luego en el sexto.

Pero de nuevo, con 5-1 en el marcador, Nadal dejó perder su ventaja a 5-5 entregando su saque en el séptimo y noveno.

Con set point, que fue triple, Nadal selló el segundo 7-5 con un tiro a la malla.

"Muy feliz de como acepté la situación, el desafío, y seguí adelante punto a punto", dijo Rafa.

"Y aquí estoy en la semifinal y eso significa todo para mi", expresó el mallorquín.

Antes de romper en el sexto game del tercer set, Nadal pidió parar.

Necesitaba concentración para la estocada final que lo mandó a las semifinales.