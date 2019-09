"Su Majestad" Roger Federer queda eliminado del US Open a manos de Dimitrov

El US Open ha dado una nueva sorpresa tras la eliminación de Roger Federer a manos de Grigor Dimitrov.

Federer, favorito al título, cayó en los cuartos de final ante el búlgaro, que nunca antes había podido ganarle.

Dimitrov, 78 en el ranking, sentenció el partido en cinco sets con parciales de 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2.

Ahora se enfrentará en semifinales al ruso Daniil Medvedev, que más temprano se impuso al también suizo Stan Wawrinka.

"Había pasado mucho tiempo desde que venía a esta cancha, estaba nervioso", comentó.

"Traté de estar en el juego, mantenerlo en la cancha", añadió.

El último partido que Federer disputó a cinco sets fue la histórica final de Wimbledon que perdió contra Novak Djokovic.

Mientras que el año pasado, Federer cayó en los octavos de final en el US Open, que ganó en cinco ocasiones.

Después de un primer set sólido en 29 minutos, aprovechando un terrible saque de su rival, el suizo se vino abajo, errático, sacando varias bolas "de jonrón", muy diferente al milimétrico jugador que hasta ahora había tenido un paso prístino en el torneo.

Splitting the difference 🙌@GrigorDimitrov levels the match as he takes the second set 6-4 against Federer.#USOpen pic.twitter.com/sPTXB8JPcC

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019