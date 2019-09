Nadal se enfrentará a Schwartzman en los cuartos de final del US Open

En gran juego, el español Rafael Nadal derrotó al croata Marin Cilic y avanzó a los cuartos de final del US Open.

Nadal, uno de los favoritos para ganar el torneo, se medirá con el argentino Diego Schwartzman en el último Grand Slam del año.

Y es que el español se impuso al croata Cilic (22) en cuatro sets, con parciales de 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.









Así, cerró el partido rescatando de forma espectacular una bola cerca de la red que lo puso a un punto de la victoria.

El cuarto game del tercer set fue clave para la victoria del español.

🇪🇸💪🔥 Rafa is feeding off the energy in Arthur Ashe Stadium at the moment…@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/rDUxfruDIy — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019

Esto porque quebró el saque y el ánimo de Cilic para llevarlo a capitular 6-1 y 6-2 en los dos juegos finales.

Las palabras de Nadal

"Estuve entregándoles puntos en las manos, estaba más agresivo que yo, con una gran determinación", dijo.

Y continuó: "Tenía que cambiar algo para no estar en sus manos", señaló.

Rafael disputará sus cuadragésimos cuartos de final en Nueva York.

Además, conoce bien a su próximo rival: "El Peque" Schwartzman.

El argentino le arrancó la victoria al alemán Alexander Zverev (6) por 3-6, 6-2, 6-4, 6-3.

"Está jugando increíble", señaló Nadal sobre quien considera un amigo.

"Es uno de los mejores talentos, uno de los grandes talentos del tour", agregó.

"Será un gran desafío, necesitaré jugar mi mejor tenis, ya hemos practicado antes", siguió.

Most Monday night fun in town 👏#USOpen pic.twitter.com/lFj0RpMphg — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019

Tras la salida de Novak Djokovic, Rafa es el favorito a llevarse el título, que ya ganó en tres oportunidades.

Schwartzman, no le ha ganado nunca a su ahora rival en los nueve encuentros que han disputado.

Coming up soon on #USOpenNow: Fresh off a big win, @BelindaBencic will swing by the set to chat! 😁🎤 pic.twitter.com/2O7Hkwp2Jh — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Elimina a la campeona

En la rama femenina, la suiza Belinda Benic eliminó a la campeona defensora Naomi Osaka.

Next up for Naomi… The defending champion takes on Belinda Bencic under the roof in Arthur Ashe Stadium.@Naomi_Osaka_ | #USOpen pic.twitter.com/jst1JxoESJ — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Benic se impuso en dos sets (7-5 y 6-4) y enfrentará en cuartos a la croata Donna Vekic.

"El desafío no podía ser mayor, tenía que estar al tope con mi juego, estoy feliz con la forma como jugué", dijo Benic.

*Con información de AFP