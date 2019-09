Novak Djokovic se retira y el US Open tendrá un nuevo rey

El suizo Stan Wawrinka avanzó a los cuartos de final del US Open luego de que el campeón Novak Djokovic, abandonó.

El defensor del título se retiró por lesión del partido de octavos de final dejando el camino libre para Wawrinka, por lo que el US Open tendrá un nuevo rey.

"Nole", que desde el inicio del torneo manifestó dolores en su hombro, abandonó dos sets abajo en el cuarto game de la tercera manga con parciales de 6-4, 7-5 y 2-1 a favor de Wawrinka.

Ahora, el también suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, figuran como los principales candidatos a ponerse la corona.

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

En la siguiente ronda, Stan Wawrinka se enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

Las palabras de Wawrinka

"Nunca es la forma como quiero terminar un partido, lo siento por Novak, que es un gran campeón", dijo Wawrinka.

Y continuó: "Quiero mantener mi nivel, creo que estoy jugando buen tenis, estoy feliz de estar de vuelta".













También avanzaron sin complicaciones a cuartos Roger Federer y Serena Williams.

Cabe recordar que son ganadores de 20 y 23 Grand Slams, respectivamente.

Federer necesitó apenas de 79 minutos para derrotar al belga David Goffin (6-2, 6-2, 6-0).

After dropping the first set, @DjokerNole gets the early break and leads 3-0 in the second…#USOpen pic.twitter.com/g1W1e2V3gh — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Por su lado, Williams venció a la croata Petra Martic (6-3, 6-4) en una hora y media.

El suizo, ganador de cinco US Open, enfrentará a búlgaro Grigor Dimitrov.

Mientras que Williams encara a la china Wang Qiang (18).

Este será un nuevo escollo en su misión de empatar el récord de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court.

"Estuve muy bien, me sentí muy bien allá afuera", dijo el suizo, que puede cruzarse con su compatriota Wawrinka en la semifinal.

Rafael Nadal, que tiene tres títulos en Estados Unidos, buscará su pase a cuartos la noche del lunes.

*Con información de AFP