Chicharito llega para ponerle el toque mexicano al Sevilla

Ayer se anunciaba que Javier "Chicharito" Hernández arribaba a la ciudad de Andalucía.

Hoy por la mañana el Sevilla FC hizo oficial la incorporación del atacante mexicano con el club andaluz.

El Sevilla no informó el tiempo de duración del contrato ni por cuanto fue la transacción.

Pero al mexicano se le vio bastante emocionado en la presentación con el club.

El mexicano es la décimo segunda incorporación del club sevillano para esta temporada.

Además es el tercer atacante que el Sevilla incorpora para esta temporada.

Chicharito se une a las incorporaciones de Luke de Jong y Moanes Dabour.

"Es una bendita oportunidad la que se me está brindando. Estoy muy feliz de estar en este club y esta institución. El nivel de exigencia es muy alto", declaró el mexicano.

El atacante mexicano afirmó que su compatriota Miguel Layún tuvo mucha incidencia para que él arribara a Sevilla.

Hernández visitó un par de veces a Layún cuando este jugaba en el club andaluz y se quedó enamorado de la ciudad.

"He hablado mucho con Miguel Layún. Está muy feliz y contento. Solo he escuchado cosas positivas del Sevilla, cuando vine a visitarle me quedé enamorado de la ciudad y del club". afirmó Chicharito.