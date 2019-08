VIDEO. Messi y Cristiano hacen sentimental confesión durante el sorteo de la Champions

Mónaco no solamente fue testigo del sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2019-2020, sino del armonioso momento que pasaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ambos futbolistas acudieron debido que peleaban por el galardón de la UEFA al mejor jugador de la pasada temporada, junto al holandés Virgil van Dijk, quien al final se quedó con el premio.

Se extrañan

Al final del sorteo, Reshmin Chowdhury, conductora del evento, les realizó una serie de preguntas a "la Pulga" y CR7.

Fue la primera vez que los catalogados mejores futbolistas de la actualidad pudieron tener una conversación frente a las cámaras.

Una de las preguntas que causó más expectativa fue si han hablado y si se extrañan, a lo que Messi respondió:

"Sí, en su momento ya lo dije, era una rivalidad linda porque sobretodo estaba en el Madrid y ahora está en un gran equipo (Juventus) y lo vemos desde España".

Mientras que Cristiano dijo que "por supuesto extraño jugar en España, tener esa batalla que ha sido fantástica. Él me presionó y yo también y es lindo ser parte de la historia junto a Messi".

Por aparte, el delantero luso mencionó que todavía no ha tenido el gusto de cenar junto a Messi, pero que en el futuro se podría dar.

¿Cuándo terminarán sus carreras?

Sobre la pregunta del momento en que ambos futbolistas concluyan sus carreras, Ronaldo dijo que Messi es más joven que él pero se siente bien y Lio solo se río.

"Él es más joven que yo, pero me veo bien a mi edad, espero estar aquí el año que viene y los próximos, para la gente que no le gusto me verán aquí", acotó.