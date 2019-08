Messi calma las aflicciones del Barça, jugará frente al Betis

Tras caer en su debut liguero frente al Athletic de Bilbao, estos días no han sido los mejores para el Barcelona, que ahora se prepara para recibir al Betis.

En la previa de dicho encuentro, Ernesto Valverde, técnico azulgrana, ha recibido una gran noticia: la vuelta del argentino Lionel Messi, quien se ha recuperado de una lesión en el sóleo de su pierna derecha.

Messi estuvo trabajando de manera diferenciada durante las últimas dos semanas, sin embargo, desde este miércoles ya se ha entrenado junto a sus compañeros.

Good to see you back with the ball, Leo 🤩 pic.twitter.com/Kv38od9jma

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2019